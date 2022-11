Temperaturile scad brusc si vin ninsorile. Prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani

Vin ninsorile in Romania, iar temperaturile scad brusc, potrivit ANM, care a prezentat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani.Vremea se va raci semnificativ. Temperaturile maxime vor fi la limita inghetului in nordul Moldovei, estul Transilvaniei si in jur de 5 grade in sud, in urmatoarea perioada.Valorile nocturne vor fi in scadere din data de 17 noiembrie, media minimelor fiind in jur -5...-4 grade in nordul Moldovei si estul Transilvaniei.Sunt posibile precipitatii sub forma ... citeste toata stirea