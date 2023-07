In acest an, Europa a inregistrat cea mai fierbinte luna iunie inregistrata la nivel global, iar in continaure se asteapta temperaturi si mai ridicate pentru restul verii.Expertii au descoperit ca pentru organismul uman exista o "temperatura critica superioara" cuprinsa intre 40 si 50 de grade Celsius, o limita care, daca este depasita, poate duce la imbolnavire, scrie Euronews.Potrivit unui studiu recent publicat de cercetatorii de la Universitatea Roehampton din Londra, corpul uman are o ... citeste toata stirea