Cu toate ca 77% dintre romani prefera in continuare sa utilizeze dispozitive Android datorita faptului ca sunt mai accesibile si au un sistem open-source, in ultimii ani am observat o tendinta crescatoare in numarul de utilizatori de iPhone si iPad. Statisticile arata ca in ultimii 3 ani, 5% dintre utilizatorii de smartphone-uri Android au optat pentru dispozitive Apple.Magazinul de Aplicatii din Romania este astazi o piata vibranta si in crestere, cu o gama larga de aplicatii disponibile ... citeste toata stirea