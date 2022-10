Teoria Prefecturii: fara sucuri, covrigi sau pizza in scoli. Langa institutiile scolare sunt amplasate insa chioscuri si baruri

Dupa ce a fost semnalata existenta in unele institutii de invatamant preuniversitar a unor aparate de distribuire a anumitor produse neconforme cu legislatia in vigoare, Institutia Prefectului Judetul Brasov a transmis, prin intermediul Inspectoratului Scolar Judetean, tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Brasov, o adresa referitoare la aplicarea unitara la nivelul judetului Brasov a prevederilor legale privind o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant ... citeste toata stirea