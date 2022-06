"Teracota, mon amour!", in Turnul Slaninii din Cetatea Rupea

Turnul Slaninii din Cetatea Rupea va fi deschis de duminica, 19 iunie, pana in luna noiembrie, pentru o expozitie inedita, "Teracota, mon amour!". Astfel, in perioada amintita, pe langa fortificatia impresionanta, vizitatorii pot admira celebrele cahle transilvanene pictate (piese de teracota), manufacturate in Medias la ultima fabrica din Romania de sobe presate si pictate manual. Accesul la expozitie va fi inclus in pretul biletului de intrare in cetate.Expozitia cuprinde o parte din arhiva ... citeste toata stirea