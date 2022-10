Terenul de sport modernizat - "magnet" pentru elevii Scolii 13

Scoala Gimnaziala nr.13 din Brasov are un teren de sport cu gazon artificial multifunctional proaspat pus, prin programul Sportul pentru toti si, de cand este oficial "sa te joci" pe el, elevii aproape ca nu se mai pot dezlipi in pauze. Terenul modernizat a fost prezentat oficial, ieri, elevilor si invitatilor."Este un loc foarte frumos. Aduce o pata de culoare acestei scoli minunate. Eu si colegele mele in fiecare pauza ne place sa stam aici deoarece e si caldura, este si un loc moale, se ... citeste toata stirea