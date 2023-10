Lansata in 11 iulie 2023, licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor la noul Spital Clinic de Pneumoftiziologie si Boli Infectioase din Brasov ar fi trebuit sa fie in etapa evaluarii ofertelor. Nu s-a ajuns, insa, la aceasta faza, pentru ca municipalitatea brasoveana a prelungit de doua ori termenul de depunere a ofertelor. Mai exact, conform anuntului licitatiei, postat in luna iulie, termenul de depunere a ofertelor era 18 august. La finalul lunii iulie a fost postata pe platforma ... citeste toata stirea