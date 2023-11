Lucrarile la terminalul RATBV de la Gara Brasov sunt aproape de finalizare, iar municipalitatea brasoveana a inceput deja sa contracteze lucrarile la bransamente. Astfel, pentru proiectarea si executia lucrarilor de bransare la reteaua de apa si la cea de preluare a apelor pluviale, Primaria Brasov a semnat un contract in valoare de 118.009 lei (cu tot cu TVA), cu firma brasoveana Instalatii Trust SA.Constructia terminalului RATBV de la Gara Brasov au inceput in luna ianuarie a acestui an, ... citeste toata stirea