Terminalul RATBV de la Gara Brasov va fi deschis in martie. Acum se lucreaza la finisaje, iar saptamana viitoare va fi receptionat

Lucrarile de la terminalul de transport de la Gara Brasov au intrat in etapa finisajelor, iar saptamana viitoare este programata receptia la terminarea lucrarilor. Dupa aceasta etapa va urma intabularea si darea in administrare catre RATBV. Stadiul proiectului a fost anuntat joi, 6 februarie, de primarul Brasovului, Allen Coliban, dupa ce a verificat in teren stadiul lucrarilor.De altfel, potrivit anuntului primarului Brasovului, noul terminal "va fi pus in functiune in luna martie, deci in ... citește toată știrea