Chiar daca lucrarile Cresa nr. 1 din municipiul Sacele au fost terminate in luna iulie a acestui an, unitatea nu a putut fi deschisa la inceputul anului scolar 2023 - 2024, asa cum estimau reprezentantii Primariei Sacele. Practic, prima cresa din Sacele, din epoca post decembrista (dupa anul 1989) a fost data in folosinta abia in 6 noiembrie, dupa ce au fost indeplinite toate formalitatile.Deschiderea noii crese a fost anuntata de primarul orasului, printr-o postare pe retelele de socializare, ... citeste toata stirea