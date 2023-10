Teroristul ISIS Abdesalem Lassoued, care a ucis doi oameni la Bruxelles, a folosit un pasaport fals romanesc.Abdesalem Lassoued care a ucis doi cetateni suedezi in Belgia, la Bruxelles, in numele Statului Islamic, a avut un pasaport romanesc fals.Teroristul tunisian a detinut in anul 2012 un pasaport romanesc fals, anunta antena3.ro, care citeaza presa din Suedia.Constatarea acestui fapt a avut loc cu ocazia ... citeste toata stirea