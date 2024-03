Terorizati de atacurile lupilor

De cateva saptamani, locuitorii din judetul vecin sunt terorizati de atacurile haitelor de lupi, prezente tot mai des in apropierea zonelor locuite. Cel mai recent atac a avut loc miercuri dimineata, la Chiurus, Covasna, unde lupii au sfasiat cainele de paza al unei familii - al patrulea in doar doua luni. Oamenii se tem si spun ca situatia este scapata de sub control."Ultimul atac a fost miercuri dimineata. In perioada 2 ianuarie - 28 februarie au fost 4 atacuri, ne-au omorat 4 caini de paza. ... citește toată știrea