Pacientii care se prezinta la control, la programari sau la alte investigatii in cadrul Spitalului Municipal Sacele pot beneficia, pana in 31 mai, si de teste rapide gratuite pentru depistarea infectiei cu virusurile hepatitice B si C."Se vor face gratuit aceste teste, atat pacientilor care vin pentru alte probleme la spital - si sunt de acord sa li se faca acest test - si pentru persoane care vor in mod expres sa faca doar acest test. Si acestea se pot adresa spitalului nostru si vor veni la ... citeste toata stirea