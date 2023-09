Testarea antidrog a elevilor va fi facuta cu acordul parintilor, in cazuri bine stabilite si nu va fi facuta o testare in masa. Cel putin asta a sustinut Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, la Antena3."Noi am semnat un protocol, opt ministere au semnat un protocol pentru siguranta in scoli. Exista si o componenta legata de sanatate si e normal sa fie asa. O sa discutam cu Ministerul Educatiei si cu Ministerul de Interne, in special, incat testarea - daca se va face si probabil ca se va ... citeste toata stirea