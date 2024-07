Testarea pentru HIV-SIDA a femeilor gravide neasigurate este decontata de la 1 iulie

Incepand cu data de 1 iulie este decontata testarea pentru HIV-SIDA a femeilor gravide neasigurate, a declarat Iulia Stoea, director in cadrul CNAS.Iulia Stoea a participat miercuri online la dezbaterea "Infectia HIV in Romania - prevenire, diagnostic, tratament, protectie sociala" - organizata de Federatia UNOPA in parteneriat cu Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", Centrul Roman HIV/SIDA, Academia Europeana HIV/SIDA si Institutul de Antropologie "Francisc I. ... citește toată știrea