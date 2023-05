Peste 500 de persoane vor beneficia de testari gratuite pentru hepatita B si C in cadrul unei campanii a Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania, derulata in judetele Brasov, Arges, Cluj si Giurgiu cu ocazia Saptamanii Europene a Testarii.APAH-RO face apel la masuri concrete pentru pacientii cu hepatite pe tot traseul ingrijirii: campanii de testare si preventie sustinute constant de autoritati, simplificarea procedurilor de acces la tratamente, inclusiv pentru pacientii ... citeste toata stirea