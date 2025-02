Tezaurul trimis la Moscova, in expozitie "replica" in aer liber, la Brasov

Istoria Tezaurului BNR trimis la Moscova in anii 1916-1917, dar si cateva replici ale stocului. Despre ele puteti afla mai multe informatii in expozitia in aer liber, in Piata Sfatului, adusa de Banca Nationala a Romaniei, cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov.Organizata intr-un modul vitrat, fiecare sectiune expozitionala relateaza o etapa din povestea transferarii rezervei de aur a BNR, respectiv a bijuteriilor Reginei Maria si a unor importante valori istorice si culturale in Rusia, ... citește toată știrea