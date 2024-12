"The Dark Side Of The Moon", cel mai de succes show din istoria Planetariului Brasov, mai poate fi vizionat doar pana la 31 decembrie

Fanii legendarei trupe britanice Pink Floyd mai au ocazia ca pana la finalul anului, respectiv pana in 31 decembrie, sa vizioneze spectacolul aniversar dedicat celor 50 de ani de la lansarea fabulosului album "The Dark Side Of The Moon".Lansat in exclusivitate intr-un Planetariu public la finalul lunii septembrie 2023, show-ul "The Dark Side Of The Moon" a incantat peste 7700 de spectatori pe parcursul a 342 de reprezentatii.Spectacolul, ce poate fi vazut de marti pana duminica de ... citește toată știrea