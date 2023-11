Romania va fi economia cu cea mai rapida crestere din Europa pana in 2028, cu crestere economica medie de peste 3%, arata o analiza a celebrei publicatii The Economist. Publicatia analizeaza "Europa cu doua viteze" din punctul de vedere al cresterii economice.Analiza arata ca, in perioada 2009-2018, Polonia a fost tara cu cea mai rapida crestere medie, de peste 3%. Si, desi se preconizeaza ca va creste in medie cu 3% in a doua perioada, 2019-2028, ceea ce reprezinta una dintre cele mai mari ... citeste toata stirea