The Motans, 3Sud Est si Grasu XXL, la Brasov, in acest weekend

Hiturile celebre ale celor de la Gipsy Kings, C- Block, Ice Mc, Mr President si Kaoma vor putea fi auzite, in acest sfarsit de saptamana, la Brasov - Coresi Business Campus. Lista artistilor la diMANSIONS Fun Garden, care are loc in perioada 24 - 26 iunie, este completata de Emaa, Guess Who, Grasu XXl, The Motans, Manuel Riva, Fly Project, 3 Sud Est, Bosquito, dar si Iuliana Beregoi si Gasca Zurli.Pe langa muzica, la diMANSIONS Fun Garden vor fi disponibile preparate din diferite colturi ale ... citeste toata stirea