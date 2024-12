Tichetele din cadrul campaniei ,,Dar din suflet pentru seniori" se pot ridica pana in 24 decembrie

Mai sunt doar 3 zile din Campania "Dar din suflet pentru seniori", cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 2024.Pana cel tatziu in data de 24.12.2024 toate persoanele indreptatite sunt asteptate la sediul Directiei de Asistenta Sociala Brasov pentru a ridica tichetele valorice.Pana in data de 19.12.2024 un numar de 4175 beneficiari au intrat in posesia tichetelor valorice.Reamintim ca:Beneficiarii sprijinului financiar sunt pensionarii care au domiciliul stabil in municipiul Brasov, au ... citește toată știrea