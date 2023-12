Tichetele educationale cu care se pot cumpara rechizite si haine pentru elevi vor ajunge la cei peste 410 mii de beneficiari in prima parte a lunii decembrie, potrivit surselor Edupedu.ro. Potrivit acestora, cardurile ar urma sa fie livrate deja incarcate.Din acest an, beneficiarii vor primi carduri noi, indiferent daca au mai avut in trecut tichete educationale, si vor fi valabile pentru urmatorii 5 ani. Cei 500 de lei vor fi livrati intr-o singura transa.Conform prevederilor legale, in ... citeste toata stirea