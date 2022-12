Tigarile se scumpesc pentru a patra oara in acest an

Liderul pietei autohtone de tigarete, British American Tobacco (BAT), a efectuat joi, 29 decembrie, cea de-a patra scumpire din acest an, de 0,5 lei pe pachet, in prezent un pachet de Dunhill costand 25,5 lei, cu 2,5 lei mai mult decat la finalul anului trecut, iar unul de Kent 100, 24 lei, cu 2 lei mai mult decat la finalul anului trecut, conform datelor analizate de Profit.ro.Un alt distribuitor, Retail Plus Services SRL, a anuntat, incepand cu 19 decembrie, o scumpire cu 0,5 lei pe pachet ... citeste toata stirea