Tik Tok isi deschide centru pentru alegeri

Fiecare tara din UE va avea pe TikTok un Centru Electoral care va oferi informatii despre alegeri. Aplicatia detinuta de ByteDance va lucra alaturi de comisiile electorale locale si de organizatiile societatii civile. Peste 6.000 de oameni vor modera continutul in limbile statelor europene, a anuntat compania.Concret, moderatorii vor detecta si elimina dezinformarea, campaniile de propaganda desfasurate sub acoperire si alte continuturi sau comportamente care se pot amplifica in perioada ... citește toată știrea