Timpul de vanzare a apartamentelor a scazut

Imobiliare.ro: Apartamentele se vand mai repede decat la inceputul anului. Bucurestenii gasesc cel mai usor cumparatori. Timisorenii negociaza cel mai mult pretul Bucuresti, 12 noiembrie 2024: Apartamentele se vand mai repede odata cu apropierea finalului de an fata de inceputul lui 2024.Proprietarii si dezvoltatorii din Bucuresti se pot declara cu adevarat multumiti, daca luam in considerare faptul ca isi gasesc cumparatori in cel mai scurt timp. Cei din Timisoara, in schimb, au mai mult de ... citește toată știrea