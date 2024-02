Tinerete fara batranete

David Clancy, un biogerontolog in varsta de 50 de ani, studiaza biologia imbatranirii la Universitatea din Lancaster, Marea Britanie. Expertul a enumerat care sunt cele sase suplimente alimentare pe care le ia pe care le ia in fiecare zi pentru a preveni problemele de sanatate legate de inaintarea in varsta, intr-un interviu pentru Business Insider."Iau ulei de peste pentru acizi grasi pentru ca nu-mi place pestele. A lua magneziu si vitamina D are sens pentru toata lumea in jurul varstei ... citește toată știrea