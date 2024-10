Tineri artisti din 22 de judete, in competitie la Festivalul "Ecoul Pietrei Craiului", la Zarnesti. Programul complet al evenimentului

Festivalul "Ecoul Pietrei Craiului" pastreaza titulatura de festival national! Tineri artisti din 22 de judete intra, in weekend, in competitia artistica din Zarnesti.Cea de-a unsprezecea editie a Festivalului National de Muzica si Dans "Ecoul Pietrei Craiului" incepe vineri! Anul acesta, festivalul este programat in perioada 4 - 6 octombrie, la Casa de Cultura din Zarnesti, iar organizatorii promit o editie de exceptie.In premiera, festivalul se desfasoara ... citește toată știrea