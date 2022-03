Tineri din Fagaras, in catuse: Au batut un barbat si au spart parbrizul unei masini

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fagaras, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "lovire sau alte violente", "distrugere" si "tulburarea ordinii si linistii publice".Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat faptul ca la data de 17 martie, in jurul orei 20.30, pe fondul consumului de bauturi alcoolice, doi tineri cu varste de 23 ani, respectiv 27 ani ar fi agresat ... citeste toata stirea