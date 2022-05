Tinerii brasoveni au dat sange pentru un bilet la Untold sau Neversea. Caravana Blood Network se afla la Brasov

Tinerii brasoveni au putut dona sange in schimbul unui abonament la Untold sau Neversea in 2022. Campania continua pana in 3 iulie in alte orase din tara. Tinerii care doresc sa ajunga la festivalurile Untold sau Neversea au putut-o face din nou fara sa plateasca, donand sange cu care sa-i ajute pe cei care au nevoie pentru tratamente medicale de sange sau de componente ale acestuia. Sambata si duminica, la Brasov a sosit caravana Blood Network, initiata de organizatorii Untold si Neversea. ... citeste toata stirea