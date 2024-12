Tinerii defavorizati din judetul Covasna pot urma gratuit scoala de soferi

Tinerii care provin din medii defavorizate si pentru care obtinerea permisului de conducere reprezinta o conditie sau un avantaj la angajare, se mai pot inscrie pana pe 27 ianuarie in programul "Permis pentru viitor", derulat de Fundatia Pentru Comunitate si MOL Romania.Programul, ajuns in acest an la a zecea editie, este adresat tinerilor cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani, nascuti intre 27 noiembrie 1999 si 27 noiembrie 2006 inclusiv, care vor sa obtina permis ... citește toată știrea