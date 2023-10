Studentii din echipa BlueStreamline a Universitatii Transilvania au urcat in acest weekend pe locul I, la competitia "Formula Student Balkans", pe circuitul de la Ghimbav. Este un nou titul pe care tinerii universitatii brasovene si-l trec in palmares, dupa ce, in vara si-au adjudecat locul I in competitiile "Formula Student" in Spania si Portugalia.Aflat la prima editie, concursul "Formula Student Balkans", organizat de Universitatea din Timisoara, a reunit echipe romanesti din tara. Echipa ... citeste toata stirea