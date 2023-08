Romania are cel mai mare risc de saracie din UE atat in randul tinerilor (0-17 ani), cat si la grupele de varsta 18-24 ani, 25-49 ani si 50-64 ani. Doar la seniori Bulgaria ne depaseste, arata datele Statisticii.INS masoara anual "deprivarea materiala", adica lipsurile resimtite de fiecare dintre noi. La nivel european, Eurostat compileaza datele din economiile UE si apoi face clasamente, potrivit HotNews.ro.Din punct de vedere al deprivarii, lucrurile stau foarte bine in Danemarca, ... citeste toata stirea