Tinerii sub 18 ani isi pot pune doar cercei, cu acordul parintilor

Saloanele de tatuaje nu vor mai putea tatua minori si nu vor mai putea face proceduri de piercing corporal si implant dermal persoanelor cu varsta sub 16 ani. Prevederile apar intr-un Ordin al ministrului Sanatatii care a intrat recent in vigoare. Cu acordul parintilor, cei care nu au implinit 18 ani isi pot pune doar cercei.Chiar si artistii tatuatori, admit ca aceasta decizie este una buna, avand in vedere amploarea pe care a luat-o fenomenul. "Asta mi se pare o problema, ca sunt foarte ... citește toată știrea