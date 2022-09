"Tintasul" RATBV a fost prins

Barbatul care, in urma cu o saptamana, a aruncat cu pietre in usa si geamurile unui autobuz RATBV, a fost retinut de politisti. El este cercetat pentru infractiunea de "distrugere", intr-un dosar intocmit politistii de la Sectia 3 Brasov. Incidentul a avut pe 19 septembrie, in jurul orelor 21.50, la capatul liniei RATBV 36 din cartierul Tractorul, iar "tinta" i-a fost vandalului chiar usa soferului. "Cu ocazia activitatilor investigative-operative desfasurate in cauza, politisti din cadrul ... citeste toata stirea