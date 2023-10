Saga Nicolae Aldea este departe de a se incheia. Dupa ce a primit 2 decizii de incheiere a raporturilor de munca (pe romaneste, 2 demiteri) in luna mai, fostul sef al Politiei Locale Brasov a atacat dispozitiile de primar in instanta. In ambele cazuri, instanta a decis ca modul in care s-a facut demiterea contestata de Aldea sa se judece pe fond. Drept urmare, dispozitiile de primar prin care Aldea era pus pe liber au fost suspendate de instanta, pana cand procesul deschis de contestatar ... citeste toata stirea