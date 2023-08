Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 2 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie".Duminica, 27 august, in jurul orei 23.30, politistii de la Sectia 2 Brasov au fost sesizati cu privire la existenta unei stari conflictuale, prin aceea ca sotul nu ii permite sotiei sa patrunda in locuinta. "Avand in vedere de sezizarea primita, la adresa indicata s-a deplasat un echipaj de politie, care a constatat ... citeste toata stirea