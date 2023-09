Marti, 5 septembrie, in jurul orelor 20.00, pe DN 13, la intrarea in Padurea Bogatii din judetul Brasov, un ansamblu TIR, care transporta peleti, s-a rasturnat in timp ce se deplasa dinspre Maierus spre Hoghiz, intr-o zona cu serpentine."In urma accidentului, conducatorul auto a ... citeste toata stirea