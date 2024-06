TIR scufundat in Dunare, dupa ce a rupt parapetul de protectie: soferul, de negasit! In cadere, mastodontul a explodat

Accident grav, in Mehedinti. Un TIR a cazut in Dunare, dupa ce a rupt parapetul de protectie. Incidentul a avut loc pe DN 6, in zona viaductului Bahna, intre Drobeta Turnu Severin si Orsova.Potrivit martorilor, mastodontul, care circula dinspre Severin spre Orsova, a lovit parapetul de protectie al drumului, a cazut in fluviu, dupa care a urmat o explozie. Autotrenul a fost, mai apoi, tras de apa.Martorii au fost cei care au alertat autoritatile. Un tanar politist de frontiera (de la ... citește toată știrea