Tiroidita postpartum, "sora" mai putin cunoscuta a depresiei postpartum

Nasterea si perioada de lauzie reprezinta o etapa importanta in viata fiecarei femei, iar o afectiune destul de frecventa care apare adesea in aceasta perioada, de multe ori fara sa fie luata in seama, este tiroidita postpartum. Ea se instaleaza la anumite categorii de femei in primul an dupa nastere si este legata de autoimunitatea tiroidiana, atrage atentia conf. dr. Diana Loreta Paun, medic primar endocrinolog la Institutul C. I. Parhon.Daca depresia pospartum afecteaza cam una din 10 ... citește toată știrea