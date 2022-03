Tiruri din Ucraina, dupa ajutoare la Brasov

Un tir sosit din Ucraina a plecat cu ajutoare spre Cernauti, locul in care sosesc multi refugiati de razboi inainte sa treaca in Romania In punctele de trecere a frontierei din Ucraina spre Romania exista un numar foarte mare de persoane care doresc sa vina din tara vecina in tara noastra. Situatia este si mai complicata dincolo de granita, in orasele din apropierea frontierei. La Cernauti sunt mii de oameni care ajung si raman acolo cateva nopti inainte sa poata pleca mai departe. "Bucovina ... citeste toata stirea