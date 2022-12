Titi Aur, expert in conducere defensiva, a comentat accidentul, de duminica dimineata, produs pe un pod de la iesirea din Brasov spre Bucuresti, in care au fost implicate 17 masini.Titi Aur spune ca soferii implicati in accident nu erau genul de soferi teribilisti, insa nu aveau anumite informatii importante."Cei care conduceau acum cu ... citeste toata stirea