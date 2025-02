Titi Aur, despre siguranta conducerii masinii in conditii de iarna: Suprafata de contact a unei masini este echivalentul a 4 palme. Atat

Titi Aur, sfaturi vitale pentru soferi. Cum conduci in siguranta iarna.Distribuie daca iti place!Titi Aur a explicat cum ar trebui sa conduca soferii pe timp de iarna pentru a evita accidentele.Fostului mare campion roman de raliu, Titi Aur, vine cu cateva sfaturi pentru soferi, intr un interviu pentru avocatnet.ro.Recentul episod de iarna a readus in atentie probleme de trafic pe care multi le sperau depasite, macar in acest sezon. Ca de fiecare data, zapada si frigul par sa ii ia prin ... citește toată știrea