"Titulari" de dosar penal: Teliu, Rasnov, Harman, Bunesti si Mercheasa

6 dosare penale au fost intocmite la sfarsit de saptamana in judetul Brasov, pentru 3 soferi care au avut probleme cu alcoolul sau drogurile si pentru 3 sateni prinsi fara permis.Primul caz a fost raportat vineri noapte, in jurul orei 2.15: barbat, 44 ani, prins pe DN10, pe raza localitatii Teliu, cu o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat.Tot vineri, un alt sofer a fost incriminat, la Rasnov: in jurul orei 13.55, barbat, in varsta de 43 ani, din judetul Calarasi, depistat la ... citeste toata stirea