Titularizare 2023: proba scrisa are loc pe 12 iulie

Proba scrisa de la Titularizare 2023, concursul de angajare in invatamant, are loc pe 12 iulie anul viitor, potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial. Lista finala cu posturile didactice/ catedrele vacante/ rezervate pentru concurs va fi publicata in 5 mai 2023, iar inscrierile pentru concurs se fac in perioada 8-17 mai. Desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa si solutionarea contestatiilor la aceste probe va fi in perioada: 24 mai - 30 iunie 2023. ... citeste toata stirea