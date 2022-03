TNL Brasov are o noua conducere

Organizatia municipala Brasov a Tineretului National Liberal, structura de tineret a PNL, are incepand de astazi - 12 martie - o noua conducere.Tinerii colegi liberali s-au intrunit in Conferinta Municipala Locala si l-au ales ca presedinte pe Bogdan Singeap.Acesta este de profesie economist, licentiat in management si administratie, absolvent al Institutului de Diplomatie Comerciala si Arbitraj "Nicolae Titulescu", absolvent al programului Excelenta in Politica "Konrad Adenauer" al ... citeste toata stirea