Incepand de astazi, TNL Brasov are o noua conducere judeteana. In prezenta presedintelui PNL Brasov, Adrian Ioan Vestea, peste 120 de tineri liberali si-au ales conducerea pentru urmatorii patru ani."Ii multumim lui Ionut Dragutu pentru intreaga lui activitate in fruntea TNL Brasov si il felicitam pe Apafi Mihai - Florin pentru preluarea mandatului", este mesajul transmis pe pagina de facebook TNL Brasov.Apafi ... citeste toata stirea