Toate bibliotecile din Brasov, cu portile deschise pana tarziu in noapte

Sambata, 28 septembrie, Biblioteca Judeteana "George Baritiu" Brasov isi tine portile deschise pana la ora 10 in noapte si ii asteapta pe brasoveni, cu mic cu mare, sa fie si "detectivi ai cartilor". Este o noua editie a Nocturnei Bibliotecilor, care propune cititorilor activitati inedite. Tema aleasa in acest an este Noaptea detectivilor de carte - Mistere literare, rezolvare de enigme, incursiuni in lumea romanului politist si, potrivit reprezentantei Bibliotecii, Ruxandra Nazare, majoritatea ... citește toată știrea