"Toate cartierele Brasovului ar fi putut avea centre medicale"

Municipiul Brasov a ratat in ultimii patru ani sansa de a realiza investitii cu finantare europeana in domeniul sanitar. Declaratia a fost facuta de deputatul brasovean Cristina Vecerdi, intr-o conferinta de presa a PNL.In opinia ei, prin accesarea de bani europeni, municipalitatea brasoveana ar fi putut transforma in centre medicale fostele centrale si puncte termice de cartier, un proiect pe care ea l-a propus inca din anul 2020. Dupa alegerile din anul 2020, noua conducere a Primariei ... citește toată știrea