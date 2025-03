Toate cele trei centre de plasament din Esara Fagarasului au fost desfiintate, ultimul ,,Casa Maria" din Fagaras. O casa de tip familial destinata orfanilor s-a infiintat doar la Victoria

In Esara Fagarasului nu va mai functiona niciun centru de plasament din cele care au fost camin pentru orfani peste trei decenii. Daca in octombrie 2018 s-a desfiintat centrul ,,Azur" din Victoria, in octombrie 2023 s-a desfiintat ,,Floare de colt" din Fagaras, iar acum a urmat ,,Casa Maria" din Fagaras. Centrele de plasament nu mai puteau functiona inca de la 1 octombrie 2022, asa cum prevede Legea 191 din 28 iunie 2022, promulgata de presedinte, in completarea Legii nr. 272/2004 privind ... citește toată știrea