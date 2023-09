Potrivit unui studiu al Institutului National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", peste 60% dintre romani nu s-au testat niciodata pentru hepatita B sau C. In plus, studiul "Cunostintele, atitudinile si practicile populatiei generale cu privire la HIV/SIDA si hepatita B si C", arata ca doar 17,7% dintre romani au trecut printr-un screening pentru HIV. In acest context, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, presedintele Comisiei pentru sanatate din Senat, sustine alocarea unui fond special in ... citeste toata stirea